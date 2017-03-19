Госсекретарь США не считает контакты со СМИ своим приоритетом

Тема общения со СМИ возникла из-за отказа Тиллерсона, отправлявшегося в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, взять в самолет журналистов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не намерен уделять много внимания общению с прессой, передает Би-би-си.

"Я не тот человек, к которому у СМИ есть широкий доступ. Лично мне такие контакты со СМИ не нужны. Я понимаю, что важно рассказывать о ходе нашей работы, но при этом, как мне кажется, в этом есть смысл только в тех случаях, когда ты уже достиг каких-то результатов", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Independent Journal Review.

"Нам предстоит проделать огромное количество работы. И когда я буду готов поговорить о том, что мы пытаемся сделать, то соглашусь поговорить. Однако у меня нет желания ежедневно быть доступным для СМИ лишь для того, чтобы меня почаще цитировали в газетах", - добавил он.

Тема общения со СМИ возникла в связи с отказом Тиллерсона, отправлявшегося в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, взять в свой самолет корреспондентов пула госдепартамента. В результате им пришлось добираться до места самостоятельно.

Долгие совместные полеты традиционно считаются у американских, и не только американских политиков удобной возможностью довести до журналистов свое точку зрения и удовлетворить их любознательность в неформальной обстановке.

По словам Тиллерсона, он полетел самолетом меньшего размера ради экономии средств налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп описал главу страны-агрессора РФ Путина двумя словами.

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