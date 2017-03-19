Минобороны Израиля угрожает уничтожить всю ПВО Сирии

Ранее сирийская армия признала, что выпустила ракеты по израильским самолетом. Израиль сделал заявление для предотвращения повторных инцидентов

В случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает Би-би-си.

Два дня назад сирийская армия признала, что сирийские ракеты были выпущены по израильским самолетам в Сирии.

Одну из ракет удалось сбить, две другие упали на землю на территории Израиля. Израильские самолеты не получили повреждений.

Ранее сегодня сообщалось, что сторонники сирийской оппозиции оставили последний подконтрольный им участок города Хомс, еще недавно звавшегося "столицей революции".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.