Шульца официально выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

Социал-демократическая партия ФРГ сегодня официально выдвинула бывшего главу Европарламента Мартина Шульца в кандидаты на должность канцлера

Социал-демократическая партия Германии сегодня, 19 марта 2017 года, официально номинировала Мартина Шульца в кандидаты на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает ВВС.



Таким образом бывший глава Европейского парламента стал главным соперником Ангелы Меркель на всеобщих выборах, которые состоятся в текущем году в сентябре.



В январе кандидатуру Шульца одобрили лидеры СДП.

Сегодня официально вступил в должность президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, также социал-демократ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.