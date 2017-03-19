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Шульца официально выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

19.03.2017 17:04
Социал-демократическая партия ФРГ сегодня официально выдвинула бывшего главу Европарламента Мартина Шульца в кандидаты на должность канцлера
Шульца официально выдвинули кандидатом в канцлеры Германии
Мартин Шульц (фото - EPA)

Социал-демократическая партия Германии сегодня, 19 марта 2017 года, официально номинировала Мартина Шульца в кандидаты на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает ВВС.

Таким образом бывший глава Европейского парламента стал главным соперником Ангелы Меркель на всеобщих выборах, которые состоятся в текущем году в сентябре.

В январе кандидатуру Шульца одобрили лидеры СДП.

Сегодня официально вступил в должность президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, также социал-демократ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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