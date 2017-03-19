Чай препятствует старческому слабоумию - университет Сингапура

Потребление чая снижает на 50% риск ухудшения умственных способностей с возрастом

Регулярные чаепития снижают риски старческой деменции. К такому выводу пришли в Национальном университете Сингапура, пишет SciNews.



Исследования проводились среди 957 граждан Китая 55 лет и старше. Ученые выяснили, что чаепития снижают на 50% риск ухудшения умственных способностей с возрастом.



Содержащиеся в чайном листке катехины и теафлавины препятствуют повреждениям сосудов.



В то же время кофеин, который тоже есть в чае, оказывает существенное влияние на сердечно сосудистую систему. Поэтому для сохранения хорошего самочувствия лучше выпивать до двух чашек чая в день.

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