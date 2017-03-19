Германия опровергла обвинения Трампа в задолженности перед НАТО

Министр обороны ФРГ заявила, что никаких задолженностей у Германии перед НАТО нет

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что ФРГ должна НАТО "огромные суммы" на нужды обороны. Об этом сообщает Reuters.

"Никаких задолженностей по счетам с НАТО нет", - сказала она, отметив также, что неправильно связывать цель военного Альянса для членов тратить 2% с объема своего производства на оборону до 2024 года исключительно в НАТО.

"Расходы на оборону также идут в миротворческие миссии ООН, в наши европейские миссии и наш вклад в борьбу против терроризма", - заявила министр обороны Германии.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны.

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