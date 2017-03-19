Турция обвинила Германию в поддержке Гюлена
Турция заявила, что Германия поддерживает мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции ранее обвинили в организации неудавшегося военного переворота в прошлом году. Гюлен сейчас находится в США. Об этом сообщает Reuters.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил лично канцлера Германии Ангелу Меркель в "нацистских методах", передает Deutsche Welle.
Замглавы партии Меркель "Христианско-демократический союз" Юлия Клекнер в ответ на заявления президента Турции задала риторический вопрос: "Господин Эрдоган вообще еще в своем уме?".
Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами".
В результате конфликта политические контакты Турции и Нидерландов были приостановлены.
14 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что турецкие санкции в отношении голландского правительства на волне дипломатического конфликта "не слишком вредные", но являются явно неуместными.
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