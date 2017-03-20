В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Французы вышли в центр Парижа, выступая против полицейского насилия с лозунгом "Справедливость и достоинство, конец безнаказанности полиции"

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации. Об этом сообщает AFP.



На митинге французы выступали против полицейской жестокости. Протесты возникли после того, как одного из полицейских обвинили в изнасиловании 22-летнего мужчины, которого остановили для проверки документов.



На митинг вышли около семи тысяч человек. Они скандировали "Нет справедливости, нет мира".



Слезоточивый газ применили против людей в масках, которые бросались канистрами. Одиннадцать человек арестовали, двое полицейских получили легкие травмы в результате столкновения.

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