В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
20.03.2017 00:54
Французы вышли в центр Парижа, выступая против полицейского насилия с лозунгом "Справедливость и достоинство, конец безнаказанности полиции"
Фото: EPA
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации. Об этом сообщает AFP.
На митинге французы выступали против полицейской жестокости. Протесты возникли после того, как одного из полицейских обвинили в изнасиловании 22-летнего мужчины, которого остановили для проверки документов.
На митинг вышли около семи тысяч человек. Они скандировали "Нет справедливости, нет мира".
Слезоточивый газ применили против людей в масках, которые бросались канистрами. Одиннадцать человек арестовали, двое полицейских получили легкие травмы в результате столкновения.
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