Через несколько недель выйдет посмертный альбом Чака Берри
20.03.2017 03:58
Точная дата выхода альбома пока неизвестна. Альбом CHUCK анонсировали еще в октябре
Чак Берри (фото - EPA)
Дебютная песня из нового студийного альбома Чака Берри выйдет через несколько недель, передает AP.
Альбом будет называться CHUCK.
Берри выпускал последний альбом в 1979 году.
В новый альбом, которой анонсировали в октябре прошлого года, войдут оригинальные песни.
Чак Берри умер 18 марта 2017 года в возрасте 90 лет.
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