Через несколько недель выйдет посмертный альбом Чака Берри

Точная дата выхода альбома пока неизвестна. Альбом CHUCK анонсировали еще в октябре

Дебютная песня из нового студийного альбома Чака Берри выйдет через несколько недель, передает AP.



Альбом будет называться CHUCK.



Берри выпускал последний альбом в 1979 году.

В новый альбом, которой анонсировали в октябре прошлого года, войдут оригинальные песни.

Чак Берри умер 18 марта 2017 года в возрасте 90 лет.

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