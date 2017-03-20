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Через несколько недель выйдет посмертный альбом Чака Берри

20.03.2017 03:58
Точная дата выхода альбома пока неизвестна. Альбом CHUCK анонсировали еще в октябре
Через несколько недель выйдет посмертный альбом Чака Берри
Чак Берри (фото - EPA)

Дебютная песня из нового студийного альбома Чака Берри выйдет через несколько недель, передает AP.

Альбом будет называться CHUCK.

Берри выпускал последний альбом в 1979 году. 

В новый альбом, которой анонсировали в октябре прошлого года, войдут оригинальные песни.

Чак Берри умер 18 марта 2017 года в возрасте 90 лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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