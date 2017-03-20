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Рейтинг Трампа среди американцев упал рекордно низко - опрос

20.03.2017 06:28
С момента инаугурации в январе 2017 года Трамп потерял около 8% доверия американцев
Рейтинг Трампа среди американцев упал рекордно низко - опрос
Дональд Трамп (фото - EPA)

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до минимума за все время прибывание его на должности. Об этом говорят результате опроса Gallup.

Деятельность Трампа поддерживают 37% американцев. Не поддерживают - 58%. Сразу после инаугурации американцы разделились в этом вопросе на две равные группы - по 45%. 

Еще неделю назад Трампу доверяли около 45% американцев.

Вероятность погрешности - 3%. Результаты получены в результате телефонного опроса 1500 взрослых американцев. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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