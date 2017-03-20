В США отмечается рекордно низкий рейтинг Трампа - опрос

С момента инаугурации в январе 2017 года Трамп потерял около 8% доверия американцев

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до минимума за все время прибывание его на должности. Об этом говорят результате опроса Gallup.



Деятельность Трампа поддерживают 37% американцев. Не поддерживают - 58%. Сразу после инаугурации американцы разделились в этом вопросе на две равные группы - по 45%.

Еще неделю назад Трампу доверяли около 45% американцев.



Вероятность погрешности - 3%. Результаты получены в результате телефонного опроса 1500 взрослых американцев.

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