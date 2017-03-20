Юнкер: Введение смертной казни в Турции закроет путь стране в ЕС

Возвращение смертной казни в Турции будет равнозначно окончательному разрыву переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Так ситуацию обрисовал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет со ссылкой на немецкий таблоид Bild турецкий ресурс Hurriyet Daily News.

"Если Турция опять внедрит смертную казнь, это будет означать разрыв переговоров (о евроинтеграции, - ред.)", - сказал он.

Комментарий Юнкера последовал после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта заявил о намерении восстановить в стране высшую меру наказания - смертную казнь.

Председатель Еврокомиссии в ответ на заявления Эрдогана о "нацистских методах" еврочиновников отметил, что в Европе "не все турки являются мини-Эрдоганами".

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17 марта 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим работникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы.

Эрдоган ожидает возвращения парламентом смертной казни после конституционного референдума 16 апреля.

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