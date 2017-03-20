У берегов Ливии за сутки спасли более трех тысяч беженцев

Представители неправительственной организации SOS Mediterranee в течение одной ночи спасли с девяти плавсредств 946 беженцев, в том числе 200 детей

У ливийского побережья Средиземного моря в ходе 25 различных спасательных операций за сутки были обнаружены 3315 беженцев. Об этом со ссылкой на итальянское информагентство Ansa сообщает Deutsche Welle.



Как сообщает в Twitter немецко-итальянско-французская неправительственная организация SOS Mediterranee, только ее представители в течение одной ночи спасли с девяти плавсредств 946 беженцев, в том числе 200 детей, "которые находились без сопровождения и рисковали своими жизнями ради лучшего будущего".



Предполагается, что увеличение количества мигрантов, пытающихся по морю добраться до европейских берегов, связано с улучшением погодных условий.



Сейчас территория Ливии является узловым пунктом для миграционных потоков из Африки в сторону Европы и ареной деятельности многочисленных группировок нелегальных перевозчиков людей.

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По данным итальянской береговой охраны, с начала 2017 года в Италию прибыли уже 16 тысяч 206 беженцев, при этом как минимум 542 человека погибли. За аналогичный период прошлого года Апеннинского полуострова достигли морским путем 11 тысяч 911 нелегальных мигрантов.



7 марта 2017 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что страны Евросоюза вправе сами решать, выдавать ли гуманитарные визы беженцам.



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