Выборы президента во Франции: сегодня пройдут первые теледебаты

На первых теледебатах 20 марта 2017 года встретятся пять основных претендентов

Сегодня, 20 марта, во Франции стартуют телевизионные дебаты кандидатов на пост президента. Об этом сообщает AFP.

На первых теледебатах встретятся пять основных претендентов: независимый кандидат Эммануэль Макрон, пророссийский лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен, социалист Бенуа Амон, глава Левой партии Жан-Люк Меленшон и кандидат от партии Республиканцы Франсуа Фийон.

Всего за пост президента Франции в первом туре претендуют 11 кандидатов: Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон, Бенуа Амон, Николя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Натали Арто, Франсуа Асселино, Филипп Путо, Жан Лассаль и Жак Шеминад.

22 февраля сообщалось, что ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру на пресс-конференции заявил о том, что поддержит на президентских выборах кандидата либерального движения "Вперед!" Макрона.

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