Выборы президента во Франции: сегодня пройдут первые теледебаты
Сегодня, 20 марта, во Франции стартуют телевизионные дебаты кандидатов на пост президента. Об этом сообщает AFP.
На первых теледебатах встретятся пять основных претендентов: независимый кандидат Эммануэль Макрон, пророссийский лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен, социалист Бенуа Амон, глава Левой партии Жан-Люк Меленшон и кандидат от партии Республиканцы Франсуа Фийон.
Всего за пост президента Франции в первом туре претендуют 11 кандидатов: Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон, Бенуа Амон, Николя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Натали Арто, Франсуа Асселино, Филипп Путо, Жан Лассаль и Жак Шеминад.
22 февраля сообщалось, что ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру на пресс-конференции заявил о том, что поддержит на президентских выборах кандидата либерального движения "Вперед!" Макрона.
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