В Колумбии повстанцы из FARC сдали ООН 14 тысяч единиц оружия

По словам президента Колумбии, около семи тысяч боевиков покинули свои позиции в джунглях Колумбии и сдали оружие в специальных "зонах примирения"

Боевики леворадикальной группировки FARC за первую фазу демобилизации сдали представителям ООН 14 тысяч единиц оружия. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

За прошедшие недели около семи тысяч боевиков покинули свои позиции в горах и джунглях Колумбии и сдали оружие в специальных "зонах примирения", написал президент Хуан Мануэль Сантос у себя в Twitter.

10 декабря 2017 года Сантосу вручили Нобелевскую премию мира за решительные усилия для достижения мира в стране после пяти десятилетий вооруженного конфликта с повстанцами FARC.

1 декабря конгресс Колумбии утвердил окончательный вариант мирного соглашения, которое предусматривает, что около 5800 членов вооруженного группирования уже в этом году начнут складывать оружие.

FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа) - леворадикальная повстанческая группировка, признана террористической США и ЕС. Куба и Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской. FARC утверждает, что ведет войну с правительством за построение "Новой Колумбии, общества социальной справедливости и социального равенства". Конфликт между FARC и властями страны является наиболее затяжным вооруженным противостоянием в западном полушарии. С 1964 года в гражданской войне погибли более 260 тысяч человек.

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