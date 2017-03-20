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Кремль обеспокоился ударом ВВС Израиля рядом с лагерем РФ в Сирии

20.03.2017 13:10
В российское внешнеполитическое ведомство вызван для обсуждения инцидента израильский посол
Кремль обеспокоился ударом ВВС Израиля рядом с лагерем РФ в Сирии
Фото: ЕРА

В России переживают из-за авиаударов ВВС Израиля по позициям войск сирийского диктатора Башара Асада в районе Пальмиры, где дислоцированы также и российские войска. Израильский посол в Москве Гари Корен вызван в МИД РФ для обсуждения инцидента. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Израиля пишет Jerusalem Post.

По данным Deutsche Welle, сегодня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Кремль "выразил обеспокоенность" в связи с инцидентом, а также посетовал на то, что Иерусалим игнорирует межведомственный спецканал связи.

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17 марта 2017 года израильские самолеты нанесли удары вблизи лагеря российских военных под Пальмирой. Дамаск обвинил Иерусалим в "ситуативной помощи" Израиля террористам Исламского государства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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