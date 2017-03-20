Польша привлекла экс-прокурора Гаагского суда к Смоленскому делу

Контракт между прокурором и польским правительством касается попыток вернуть в Польшу самолет, разбившийся под Смоленском

Польша привлекла бывшего главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Луиса Морено-Окампо к Смоленскому расследованию. Об этом говорится в интервью Морено-Окампо для польского издания Dziennik Gazeta Prawna, передает Укринформ.

"Контракт (между прокурором и польским правительством - ред.) касается попыток вернуть в Польшу самолет, который разбился под Смоленском и польско-российских отношений в этом деле", - заявил Морено-Окампо.

По его словам, он обязался дать свою независимую и незаангажированную оценку ситуации, которая будет опираться на международное право, что "должно привести к решению проблемы и возвращению обломков самолета".

"Я считаю, что проблему (возвращение обломков самолета, - ред.) можно решить. Хочу принять в этом участие", - заявил бывший главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге.

Он отметил, что начнет свою работу с изучения переговоров из кабины президентского самолета в последней фазе трагического полета.

"Думаю, что перед началом переговоров с Россией в деле возвращения самолета нужно установить общую версию событий в кабине экипажа", - подчеркнул эксперт.

Морено-Окампо отметил, что он сосредоточится на аспектах международного права в этом деле, что может быть использовано для улучшения отношений Польши с Россией".

Бывший прокурор Международного уголовного суда в Гааге сообщил, что соглашение с ним подписано на прошлой неделе. Перед этим он встретился с министром национальной обороны Польши Антонием Мацеревичем, который его пригласил к сотрудничеству в этом деле.

Польша уже более шести лет безуспешно пытается убедить Россию, чтобы та передала Варшаве обломки разбившегося самолета Качиньского. Польша также неоднократно поднимала этот вопрос на форумах ЕС и НАТО. Россия отказывается отдавать Польше разбитый самолет экс-президента, ссылаясь на ведение в РФ следствия по этому делу.

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10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.

В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.

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