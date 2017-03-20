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В Париже ищут бомбу в прокуратуре с делами против Ле Пен и Фийона

20.03.2017 14:09
Столичный офис финансовой прокуратуры Франции в последнее время находится в центре ряда громких дел, в том числе по кандидатам в президенты страны
В Париже ищут бомбу в прокуратуре с делами против Ле Пен и Фийона
Фото: ЕРА

В центре Парижа эвакуирован офис финансовой прокуратуры, расследующей производства о возможных коррупционных действиях прокремлевских кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Аноним по телефону сообщил, что здание якобы заминировано, пишет агентство Reuters.

Сейчас на месте работает полиция и взрывотехники.

"Сотрудникам службы безопасности приказали обыскать здание на наличие взрывчатых веществ. Это может занять большую часть дня", - отметили в полиции.

Сейчас офис финансовой прокуратуры находится в центре ряда громких дел, отмечает агентство.

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14 марта 2017 года кандидата от партии Республиканцы Фийона заподозрили в хищении государственных средств, а лидер Национального фронта Ле Пен была допрошена по делу об "слишком щедрой" оплате работы ее помощников в Европарламенте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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