В Париже ищут бомбу в прокуратуре с делами против Ле Пен и Фийона
В центре Парижа эвакуирован офис финансовой прокуратуры, расследующей производства о возможных коррупционных действиях прокремлевских кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Аноним по телефону сообщил, что здание якобы заминировано, пишет агентство Reuters.
Сейчас на месте работает полиция и взрывотехники.
"Сотрудникам службы безопасности приказали обыскать здание на наличие взрывчатых веществ. Это может занять большую часть дня", - отметили в полиции.
Сейчас офис финансовой прокуратуры находится в центре ряда громких дел, отмечает агентство.
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14 марта 2017 года кандидата от партии Республиканцы Фийона заподозрили в хищении государственных средств, а лидер Национального фронта Ле Пен была допрошена по делу об "слишком щедрой" оплате работы ее помощников в Европарламенте.
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