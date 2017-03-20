Россия по всей границе разместит ракетные системы - Шойгу

РФ завершит в этом году закрытие всего периметра территории РФ как с моря, так и с воздуха, сказал российский министр обороны Сергей Шойгу

Россия в 2017 году полностью завершит установку ракетных систем, которые будут способны защитить весь периметр РФ как с моря, так и воздуха. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по результатам российско-японских консультаций в формате 2+2 в Токио, сообщает ТАСС.

"Мы завершим в этом году закрытие всего периметра территории РФ как с моря, так и с воздуха. И оставлять какое-то незащищенное пространство вряд ли имеет смысл. Поэтому весь периметр по границам РФ будет защищен как с моря, так и с воздуха. Про сушу я уже не говорю", - сказал Шойгу.

В феврале министр сообщал, что в текущем году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.

14 февраля сообщалось, что Япония осудила присвоение пяти Курильским островам российских названий.

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