В Британии назвали дату запуска процедуры Brexit

В следующую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомит все страны ЕС об официальном начале процесса выхода из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из состава Европейского союза 29 марта. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Как сообщили на Даунинг-стрит, Мэй 29 марта официально уведомит о начале Brexit 27 стран-членов Евросоюза.

Таким образом, Лондон задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, согласно которой страна имеет право на выход из состава ЕС.

14 марта 2017 года палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

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