В Польше юрист получил четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
В Польше варшавский суд приговорил юриста к четырем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает польское агентство PAP.
Владелец российского и польского гражданства Станислав Ш. не признал свою вину. Однако в материалах уголовного производства утверждается, что мужчина был вовлечен в деятельность российской военной разведки ГРУ в ущерб Польше.
Мужчина был арестован в октябре 2014 года, но судебный процесс начался в сентябре 2016-го. Он проходил в специально охраняемом помещении суда из-за фигурирующих в деле важных интересов государства и использования материалов, относящихся к закону о защите секретных материалов.
20 марта 2017 года сообщалось, что экс-депутат молдавского парламента Юрий Болбочану был задержан в минувшую пятницу правоохранителями страны: бывшего парламентария заподозрили в работе на российские спецслужбы.
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