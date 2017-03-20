В Польше юрист получил четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Правоохранители в Польше утверждают, что осужденный мужчина был вовлечен в деятельность российской военной разведки ГРУ в ущерб Польше

В Польше варшавский суд приговорил юриста к четырем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Владелец российского и польского гражданства Станислав Ш. не признал свою вину. Однако в материалах уголовного производства утверждается, что мужчина был вовлечен в деятельность российской военной разведки ГРУ в ущерб Польше.

Мужчина был арестован в октябре 2014 года, но судебный процесс начался в сентябре 2016-го. Он проходил в специально охраняемом помещении суда из-за фигурирующих в деле важных интересов государства и использования материалов, относящихся к закону о защите секретных материалов.

20 марта 2017 года сообщалось, что экс-депутат молдавского парламента Юрий Болбочану был задержан в минувшую пятницу правоохранителями страны: бывшего парламентария заподозрили в работе на российские спецслужбы.

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