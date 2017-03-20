В Южном Судане разбился самолет: на борту было 44 пассажира
20.03.2017 17:04
Пока известно только о 14 раненых, количество погибших уточняется
Фото: twitter.com/Nation_Courier
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 44 человека. Об этом сообщает британское издание Independent.
Крушение произошло в аэропорту города Вау - административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.
Издание передает, что 14 человек были ранены, есть ли погибшие - пока неизвестно.
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