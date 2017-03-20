ФБР не нашло доказательств прослушки Трампа - глава боро

По словам главы ФБР Джеймса Коми, бюро не обнаружило никаких доказательств заявления Трампа о том, что Обама прослушивал его штаб-квартиру

Глава ФБР Джеймс Коми опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что экс-президент Барак Обама отдавал приказ боро о прослушке республиканца. Об этом Коми заявил сегодня, 20 марта, выступая на заседании Комитета разведки Палаты представителей Конгресса США, передает Reuters.

Директор ФБР сообщил, что бюро не обнаружило никаких доказательств заявления Трампа о том, что Обама прослушивал его штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Кроме того, Коми заявил, что ФБР начало уголовное расследование возможного сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

В начале марта Трамп заявил, что его бывшая штаб-квартира Трамп-тауэр, где базировался предвыборный штаб, прослушивалась спецслужбами. В причастности к прослушке он обвинил своего предшественника Обаму.



Президент США просил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию.

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