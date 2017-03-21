Экс-депутата парламента Молдовы обвиняют в шпионаже для РФ

Юрий Болбочану задержан и обвиняется в государственной измене и шпионстве в пользу России

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы задержали бывшего депутата парламента Юрия Болбочану. Ему предъявлено обвинение в шпионстве в пользу Российской Федерации и государственной измене. Об этом сообщает Укринформ.

"По имеющейся у правоохранителей информации, Болбочану был завербован агентами одной из иностранных спецслужб несколько лет назад. Впервые в истории Республики Молдова расследуется уголовное дело о шпионстве в пользу другого государства и о государственной измене", - сообщил прокурор Виталие Бусуйок.

По данным следствия, Болбочану занимался сбором секретной информации - государственной тайны - для дальнейшей ее передачи иностранной агентуре.

Прокурор проинформировал, что экс-депутата завербовали российские спецслужбы, а связь с ними он поддерживал через заместителя военного аташе при посольстве России в Молдове.

У следствия также есть доказательства тайных встреч бывшего депутата с агентами иностранной разведки, во время которых он передавал информацию и получал в качестве награды крупные суммы денег.

Во время обысков в доме Болбочану следователи обнаружили $23 тыс наличными, а также электронные носители информации.

20 марта в Польше варшавский суд приговорил юриста к четырем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

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