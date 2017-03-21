Европа и Африка будут вместе бороться с нелегальной миграцией
Договоренности о комплексе мер предотвращения нелегальной миграции в Европу достигли на встрече в Риме министры внутренних дел семи европейских и трех африканских государств: Италии, Германии, Франции, Австрии, Мальты, Словении и Швейцарии, а также Ливии, Туниса и Алжира. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В частности, была создана контактная группа.
"Конечно, мы не могли решить все, и никто из нас не имел в кармане готового решения", - заявил по окончании встречи глава МВД Италии Марко Миннити.
Важным итогом совещания стало соглашение о сотрудничестве в контроле за миграцией из стран Африки.
Среди тем, обсуждаемых в Риме, были усиление системы береговой охраны Ливии, борьба с причинами миграции, защита беженцев, совместные действия против контрабандистов, переправляющих беженцев.
В январе 2017 года сообщалось, что общее количество мигрантов, достигающих Европы двумя основными морскими путями в 2016 году упало почти на две трети - до 364 тысяч.
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