Европа и Африка будут вместе бороться с нелегальной миграцией

Договоренности о комплексе мер предотвращения нелегальной миграции в Европу главы МВД достигли на встрече в Риме

Договоренности о комплексе мер предотвращения нелегальной миграции в Европу достигли на встрече в Риме министры внутренних дел семи европейских и трех африканских государств: Италии, Германии, Франции, Австрии, Мальты, Словении и Швейцарии, а также Ливии, Туниса и Алжира. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, была создана контактная группа.

"Конечно, мы не могли решить все, и никто из нас не имел в кармане готового решения", - заявил по окончании встречи глава МВД Италии Марко Миннити.

Важным итогом совещания стало соглашение о сотрудничестве в контроле за миграцией из стран Африки.

Среди тем, обсуждаемых в Риме, были усиление системы береговой охраны Ливии, борьба с причинами миграции, защита беженцев, совместные действия против контрабандистов, переправляющих беженцев.

В январе 2017 года сообщалось, что общее количество мигрантов, достигающих Европы двумя основными морскими путями в 2016 году упало почти на две трети - до 364 тысяч.

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