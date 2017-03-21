Треть французов могут проигнорировать выборы президента - опрос

По словам директора исследовательского центра, на будущих выборах может быть зафиксирован исторически высокое количество тех, кто не проголосует

Треть французских избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать на президентских выборах в 2017 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром политических исследований института Sciences Po, передает RFI.

При этом, как сообщает директор Центра Марсьяль Фуко, именно доля еще не определившихся избирателей может серьезно повлиять на результат выборов.

"На этих выборах неясность заключается не в том, какие шансы у каждого кандидата выйти во второй тур. Неясность прежде всего в том, сколько французских избирателей придут голосовать. В нашем опросе мы попытались определить уровень участия в первом туре голосования, так как именно первый тур определяет заинтересованность французов в выборах", - сказал Фуко.

Он также добавил, что доля не определившихся с выбором французов практически не меняется с ноября прошлого года, когда проводились первые подобные опросы.

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"При этом 2% французов стабильно говорят, что не будут участвовать ни в каких выборах. Около 10% еще не решили, пойдут ли голосовать. И 20% французов в принципе хотят участвовать, но им не нравится ни один из кандидатов. Именно на эту последнюю группу предвыборная кампания и может повлиять", - констатировал директор Центра.

Фуко высказал опасения, что, согласно результатам опроса, на будущих выборах может быть зафиксирован исторически высокое количество тех, кто не проголосует.

"До сих пор самой низкой явкой в истории Пятой республики был первый тур выборов 21 апреля 2002 года, когда в голосовании приняло участие лишь 70% французов. Сегодня, за два месяца до выборов, есть серьезный риск того, что явка окажется еще меньшей", - сообщил он.

22 февраля сообщалось, что ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру на пресс-конференции заявил о том, что поддержит на президентских выборах кандидата либерального движения "Вперед!" Макрона.

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