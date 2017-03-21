Качиньский: Польше нельзя соглашаться на "Европу двух скоростей"

По словам главы правящей партии Польши, на саммите ЕС в Риме Польша должна бороться за свои интересы "с предельной решительностью"

На саммите Европейского Союза в Риме, который состоится 25 марта, Польша должна действовать так же решительно, как и на саммите в Брюсселе. Нельзя соглашаться на любое заявление о Европе "двух скоростей" - это будет означать либо выталкивание Польши из ЕС, либо разжалование в более низкую категорию стран-членов. Об этом заявил глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский, передает Радио Польша.

"Мы должны противостоять этому изо всех сил...Мы будем бороться за интересы Польши с предельной решительностью", - сказал Качиньский.

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