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Качиньский: Польше нельзя соглашаться на "Европу двух скоростей"

21.03.2017 05:32
По словам главы правящей партии Польши, на саммите ЕС в Риме Польша должна бороться за свои интересы "с предельной решительностью"
Качиньский: Польше нельзя соглашаться на "Европу двух скоростей"
Фото: ЕРА

На саммите Европейского Союза в Риме, который состоится 25 марта, Польша должна действовать так же решительно, как и на саммите в Брюсселе. Нельзя соглашаться на любое заявление о Европе "двух скоростей" - это будет означать либо выталкивание Польши из ЕС, либо разжалование в более низкую категорию стран-членов. Об этом заявил глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский, передает Радио Польша.

"Мы должны противостоять этому изо всех сил...Мы будем бороться за интересы Польши с предельной решительностью", - сказал Качиньский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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