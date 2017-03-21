Выборы во Франции: о чем говорили кандидаты на первых теледебатах

Главная словесная дуэль развернулась между фаворитами президентской гонки: Марин Ле Пен и Эмманюэлем Макроном

На первых теледебатах кандидатов в президенты Франции развернулась острая полемика между лидером Национального фронта Марин Ле Пен и независимым кандидатом, экс-министром экономики Эмманюэлем Макроном. Всего в дебатах участвовали пятеро кандидатов, сообщает агентство Deutsche Welle.

По словам Ле Пен, "несколько лет назад на пляжах не встречались буркини", а теперь Франции грозит опасность исламизации. В ответ на это Макрон упрекнул Ле Пен в желании внести раскол во французское общество, отметив, что требование Ле Пен не имеет ничего общего с соблюдением принципа отделения церкви от государства.

Ле Пен позже обвинила других кандидатов в том, что они представляют не интересы французов, а крупных концернов, намекая тем самым на Макрона, который работал в банке перед тем, как ушел в политику. Макрон ответил, что не позволит своей конкурентке распространять клевету.

В дебатах также участвовали трое других претендентов на пост президента Франции: консерватор Франсуа Фийон, социалист Бенуа Амон и кандидат от левой партии Жан-Люк Меленшон. Все они вступали в полемику прежде всего с Марин Ле Пен. В частности, Фийон назвал нереалистичным заявленный ею план по созданию 40 тысяч дополнительных мест в пенитенциарной системе Франции.

Коснувшись вопроса миграции, Ле Пен объявила о намерении полностью остановить приток иностранцев в страну. В ответ на это социалист Амон заметил, что "процент иностранцев во Франции не меняется с 30-х годов прошлого века". По мнению Меленшона, резко ограничить иммиграцию практически невозможно. Фийон заявил, что нужно вводить квоты на иммигрантов. Однако, по его мнению, они не должны распространяться на беженцев.

Первый тур президентский выборов во Франции намечен на 23 апреля. До этого времени предполагается провести еще два раунда теледебатов.

27 февраля 2017 года сообщалось, что Макрон может обогнать Ле Пен во втором туре президентских выборов.

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