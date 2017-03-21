Тиллерсон в апреле пропустит саммит НАТО и посетит РФ - Reuters

Госсекретарь США не будет присутствовать на первой для него встрече глав МИД стран-членов НАТО, однако отправится с визитом в Москву, сообщают СМИ

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон намерен пропустить первую для него как главы Госдепа встречу министров иностранных дел стран - членов НАТО в апреле 2017 года, чтобы принять в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву. Об этом со ссылкой на ряд действующих и бывших американских чиновников сообщает Reuters.



Саммит глав МИД 28 стран Североатлантического альянса состоится 5-6 апреля в Брюсселе, однако Тиллерсон не будет на нем присутствовать. В то же время он может принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа с главой КНР, которые, как ожидается, пройдут 6-7 апреля во Флориде.



Как сообщили в Госдепартаменте, в среду, 22 марта, госсекретарь встретится в Вашингтоне с министрами иностранных дел 26 стран-членов НАТО, но не для обсуждения вопросов непосредственно Альянса, а в рамках переговоров коалиции, ведущей борьбу против экстремистской группировки Исламское государство.



"После этих консультаций и встреч в апреле он отправится на встречу стран Большой семерки в Италии, а потом посетит с визитом Россию", - отметил спикер Госдепа, добавив, что Вашингтон на апрельском саммите НАТО представит замгоссекретаря США по политическим вопросам Том Шэннон.

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Представители Демократической партии, находящейся сейчас в оппозиции, уже назвали ошибкой решение Тиллерсона пропустить переговоры НАТО в Брюсселе. Также, по мнению демократов, визит главы Госдепа в Москву усилит озабоченность по поводу тесных связей администрации Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.



Бывший американский чиновник и экс-дипломат НАТО на условиях анонимности рассказали, что якобы Альянс предложил перенести апрельский саммит, чтобы Тиллерсон смог присутствовать на нем, не пропустив переговоры с Си Цзиньпином, однако Госдепартамент отверг эту идею.



19 марта 2017 года Тиллерсон заявил, что не намерен уделять много внимания общению с прессой.

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