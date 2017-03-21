Ядерная программа КНДР вышла на новый уровень - МАГАТЭ

Завод по обогащению урана в Северной Корее увеличился вдвое за последние несколько лет, что, вероятно, свидетельствует о резком наращивании ядерного потенциала изоляционистского режима в Пхеньяне. Об этом со ссылкой на интервью главы Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано изданию The Wall Street Journal пишет AFP.

"Ситуация очень плохая... Она перешла на новый этап", - сказал он.

По словам руководителя МАГАТЭ, "все признаки" указывают на то, что ядерная программа КНДР прогрессирует, как в части обогащения урана, производства оружейного плутония, так и по программе ракет-носителей для зарядов.

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В 2016 году в КНДР произвели восемь испытательных запусков баллистических ракет средней дальности, из которых семь были неудачными. В феврале 2017-го Северная Корея успешно протестировала ракету нового типа Pukguksong-2, а в начале марта запустила в сторону моря еще четыре баллистические ракеты.

16 марта 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий "очевидна необходимость нового подхода", чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Пхеньяна.

Санкции ООН за ядерную программу и программу создания баллистических ракет применяются к Северной Корее уже 12-й год.

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