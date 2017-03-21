Лукашенко заявил о задержании "подготовленных в Украине боевиков"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "боевиков", которые якобы готовили "провокацию с оружием". Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - сказал он.
Президент Беларуси добавил, что скоро общественности представят "более широкую информацию".
В МИД заявили, что о данной ситуации им пока ничего не известно. "Сама только что узнала об этом из СМИ. Поэтому пока без комментариев", - сказала спикер ведомства Марьяна Беца корреспонденту LIGA.net.
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