В Индии реки Ганг и Ямуна приравняли к живым существам

Суд в индийском штате Уттаракханд признал реки Ганг и Ямуна "живыми существами, имеющими статус юридического лица"

Две самых многозначащих для населения и считающиеся священными реки в Индии получили статус юридических лиц и были приравнены к живым существам. Такое решение принял Верховный суд в индийском штате Уттаракханд, передает AP.

Согласно постановлению суда, рекам Ганг и Ямуна предоставлен статус живых существ. "Это означает, что если кто-либо причинит вред или загрязнит реку, закон будет рассматривать это как нанесение вреда человеку", - говорится в сообщении.

Кроме того, судьи объявили Ганг и Ямуну и их притоки "существами, имеющими статус юридического лица со всеми соответствующими правами, обязанностями и обязательствами".

Дело попало на рассмотрение в суд после того, как местные власти посетовали, что правительства двух штатов не сотрудничают с федеральным правительством по созданию группы защиты Ганга. Издание отмечает, что истинной целью постановления суда являлось спасение рек от дальнейшего вреда, вызванного широко распространенным загрязнением.

Суд штата, расположенный в Гималайском горном городке Найнитал, также назначил трех ответственных за сохранение и защиту индийских рек и их притоков чиновников. Также будет создано "Правление Ганга", которое приступит к работе в течение трех месяцев.

В суде был приведен пример реки Уангануи в Новой Зеландии, объявленной правительством страны живым существом с полными законными правами на прошлой неделе.

Ганг часто называется одной из самых грязных рек в мире. Уже начиная с верховьев, Ганг становится очень грязным из-за стоков, которые сбрасывают в реку население и многочисленные промышленные предприятия, причиной загрязнения русла становится также перенаселение городов вдоль реки.

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