Эрдоган грозит пересмотреть отношения с "фашистской" Европой

На митинге в Анкаре президент Турции назвал Европу "антиисламской и антитурецкой"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе. Об этом сообщает ВВС.

"Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа", - сказал Эрдоган и добавил, что пересмотрит отношения с ЕС.

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Он также обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Эрдоган заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

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