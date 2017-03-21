USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Эрдоган грозит пересмотреть отношения с "фашистской" Европой

21.03.2017 17:53
На митинге в Анкаре президент Турции назвал Европу "антиисламской и антитурецкой"
Эрдоган грозит пересмотреть отношения с "фашистской" Европой
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе. Об этом сообщает ВВС.

"Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа", - сказал Эрдоган и добавил, что пересмотрит отношения с ЕС.

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Он также обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Эрдоган заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии". 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 