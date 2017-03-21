В Конгрессе США пройдут слушания на тему гибридной войны

Среди прочего эксперты намерены обсудить использование Россией средств гибридной войны для получения доступа к европейским правительствам

22 марта, в 16:00 по киевскому времени комитет Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам проведет слушания, посвященные "эволюции гибридной войны и ведущим вызовам". Об этом сообщает Голос Америки.

На слушаниях выступят эксперты ведущих исследовательских учреждений США: частной разведывательной компании RAND, Национального университета обороны США и Центра стратегических и международных исследований.

Эксперты намерены обсудить использование Россией средств гибридной войны для получения доступа к европейским правительствам с целью продвижения интересов Москвы; действия, направленные на раскол НАТО; использование Россией операций в киберпространстве; необходимость создания США и их союзниками эффективных стратегий противодействия средствам гибридной войны.

Ранее заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу заявил, что ответом так называемым "гибридным методам ведения войны" Российской Федерации должно стать "гибридное сдерживание".

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