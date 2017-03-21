Глава МВД Франции подал в отставку после публикации журналистов

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку после публикации журналистов о вероятном фиктивном трудоустройстве его дочерей

Во вторник, 21 марта, министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку после того как его уличили в найме на работу в парламент двух несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на dpa.

Как сообщил Ле Ру вечером во вторник, он подал заявление об отставке президенту Франсуа Олланду.

Сообщается, что французская финансовая прокуратура уже начала предварительное расследование по подозрению в незаконном трудоустройстве дочерей политика.

Ле Ру подтвердил, что когда был депутатом, то его (в то время несовершеннолетние) дочери временно работали парламентскими сотрудницами.

Информацию о вероятном трудоустройство двух дочерей Ле Ру обнародовал французский телеканал TMC. По данным СМИ, глава МВД Франции якобы трудоустроил своих дочерей в 2009-2016 годах, когда был депутатом Национального собрания Франции.

Несовершеннолетним девушкам в начале трудовой деятельности было по 15 и 16 лет. Дочери Ле Ру якобы получали временные контракты на лето и период школьных каникул. По данным журналистов, они якобы заработали около 55 тыс евро.

Согласно французскому законодательству, депутаты имеют право принимать на работу своих родственников, однако в случае Ле Ру журналисты обнаружили, что часы работы его дочерей совпадали с их графиком обучения и прохождением практики. Это дало основания для подозрения о возможном фиктивное трудоустройство.

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