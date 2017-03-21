Британия вслед за США запретила провоз ноутбуков в самолете

Британские власти опасаются, что в более крупных гаджетах, в том числе в ноутбуках и планшетах, могут быть спрятаны взрывные устройства

Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз крупногабаритных гаджетов в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Би-би-си.

Запрет коснется любых устройств размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в более крупных гаджетах, в том числе в планшетах и плеерах, могут быть спрятаны взрывные устройства.

Провозить такие гаджеты будет запрещено на рейсах британских авиакомпаний British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook и Thomson из упомянутых государств.

Кроме того, запрет затронет авиаперевозчиков из самих стран, рейсы из которых показались британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

Британские власти отмечают, что всегда очень осторожно вводят какие-либо ограничительные меры и в данном случае считают, что новые правила действительно помогут повысить безопасность авиаперелетов.

Ранее аналогичные меры приняли власти США. Они запретили провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми стран с преобладающим мусульманским населением.

Как заявило министерство внутренней безопасности США, экстремисты изыскивают новые методы для осуществления террористических атак, в том числе, с помощью портативной электроники.

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