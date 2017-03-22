В России выпал из окна адвокат семьи Магнитского

Предварительно, не выдержал трос, на котором адвокат Горохов поднимал ванну. В последнее время он представлял интересы матери Магнитского

В России выпал из окна пятого этажа юрист Николай Горохов, который представляет интересы семьи Сергея Магнитского. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Радио Свобода.



Горохов также представляет бывшего работодателя Магнитского, британского инвестора и руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В фонде сначала сообщили, что юриста "выбросили из окна", но отметили, что возможно произошел несчастный случай.



Горохов с рабочими пытался поднять ванну на верхний этаж дома в городе Троицке на окраине Москвы с помощью катеринки и троса, но трос не выдержал. Родственники Горохова этого момента не видели.



Юристы Hermitage Capital отметили, что в последнее время Горохов как адвокат матери Магнитского Натальи Магнитской принимал участие в ряде процессов и пытался привлечь к ответственности виновных в смерти ее сына. В среду должно было начаться рассмотрение апелляционной жалобы на отказ суда рассмотреть дело о новых материалах.

Юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина".

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