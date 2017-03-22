Парламент Швеции впервые за 20 лет провел учения на случай войны
Шведский парламент впервые за 20 лет отработал сценарий поведения на случай войны. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Aftonbladet.
Учения в засекреченном месте проводила военная делегация - 50 депутатов во главе со спикером, у которые есть полномочия заменить парламент в случае войны или угрозы войны. В состав делегации должны входить представители левых, правых и ультраправых партий.
Подготовка к учениям за пределами Стокгольма длилась полтора года.
В последний раз такие учения проводили в 1997 году. Швеция решила провести их снова из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
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