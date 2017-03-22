Парламент Швеции впервые за 20 лет провел учения на случай войны

В случае войны или угрозы в Швеции парламент может заменять военная делегация, в состав которой входят 50 депутатов

Шведский парламент впервые за 20 лет отработал сценарий поведения на случай войны. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Aftonbladet.



Учения в засекреченном месте проводила военная делегация - 50 депутатов во главе со спикером, у которые есть полномочия заменить парламент в случае войны или угрозы войны. В состав делегации должны входить представители левых, правых и ультраправых партий.



Подготовка к учениям за пределами Стокгольма длилась полтора года.



В последний раз такие учения проводили в 1997 году. Швеция решила провести их снова из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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