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Парламент Швеции впервые за 20 лет провел учения на случай войны

22.03.2017 04:28
В случае войны или угрозы в Швеции парламент может заменять военная делегация, в состав которой входят 50 депутатов
Парламент Швеции впервые за 20 лет провел учения на случай войны
Фото: keywordteam.net

Шведский парламент впервые за 20 лет отработал сценарий поведения на случай войны. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Aftonbladet.

Учения в засекреченном месте проводила военная делегация - 50 депутатов во главе со спикером, у которые есть полномочия заменить парламент в случае войны или угрозы войны. В состав делегации должны входить представители левых, правых и ультраправых партий.

Подготовка к учениям за пределами Стокгольма длилась полтора года. 

В последний раз такие учения проводили в 1997 году. Швеция решила провести их снова из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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