Стала известна дата саммита НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО, на котором встретятся главы государств и правительств стран-членов альянса, пройдет в Брюсселе 25 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оанна Лунгеску, передает УНИАН.
Будут обсуждать вопросы адаптации НАТО к новой среде безопасности, в том числе, роли альянса в борьбе с терроризмом и важности увеличения расходов на оборону.
5-6 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Госсекретарь Рекс Тиллерсон не может на ней присутствовать и предлагает перенести встречу. В это время Тиллерсон будет принимать в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву.
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