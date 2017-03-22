Стала известна дата саммита НАТО в Брюсселе

Главы стран и правительств стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе 25 мая

Саммит НАТО, на котором встретятся главы государств и правительств стран-членов альянса, пройдет в Брюсселе 25 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оанна Лунгеску, передает УНИАН.



Будут обсуждать вопросы адаптации НАТО к новой среде безопасности, в том числе, роли альянса в борьбе с терроризмом и важности увеличения расходов на оборону.

5-6 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Госсекретарь Рекс Тиллерсон не может на ней присутствовать и предлагает перенести встречу. В это время Тиллерсон будет принимать в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву.



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