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Стала известна дата саммита НАТО в Брюсселе

22.03.2017 05:26
Главы стран и правительств стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе 25 мая
Стала известна дата саммита НАТО в Брюсселе
Фото: EPA

Саммит НАТО, на котором встретятся главы государств и правительств стран-членов альянса, пройдет в Брюсселе 25 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оанна Лунгеску, передает УНИАН.

Будут обсуждать вопросы адаптации НАТО к новой среде безопасности, в том числе, роли альянса в борьбе с терроризмом и важности увеличения расходов на оборону. 

5-6 апреля состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Госсекретарь Рекс Тиллерсон не может на ней присутствовать и предлагает перенести встречу. В это время Тиллерсон будет принимать в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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