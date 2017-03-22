Северная Корея провела новые ракетные испытания - СМИ
22.03.2017 05:53
Новые испытания КНДР, вероятно, провалились. Какие ракеты запускали, пока неизвестно
Фото: EPA
Северная Корея вероятно провела новые ракетные пуски. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Ракеты неизвестного типа запускали на востоке страны около города Вонсан. Запуски были неудачными.
6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в Японское море.
США официально отказались от завершения политики терпимости в отношении режима Северной Кореи.
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