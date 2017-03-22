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Госсекретарь призвал ратифицировать вступление Черногории в НАТО

22.03.2017 06:21
Тиллерсон обратился к Сенату с письмом, в котором обещает быть "безмерно полезен", если процедура ратификации закончится до саммита НАТО в мае
Госсекретарь призвал ратифицировать вступление Черногории в НАТО
Рекс Тиллерсон (фото - EPA)

Глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон призвал ратифицировать соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Он обратился с соответствующим письмом к лидерам республиканцев и демократов в Сенате, передает Reuters.

Как считает Тиллерсон, если Черногория станет членом НАТО, то это приведет к демократическим реформам и укреплению безопасности.

Госсекретарь отмечает, что будет "безмерно полезен", если Сенат назначит пленарное голосование для завершения процедуры ратификации до саммита НАТО в мае, на котором будет президент США Дональд Трамп

Саммит НАТО, где встретятся главы государств и правительств стран-членов альянса, пройдет в Брюсселе 25 мая. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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