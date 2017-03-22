Из Германии впервые депортируют уроженцев страны

Двух мужчин, которые родились в семьях мигрантов на территории Германии, депортируют с запретом обратного въезда

Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает BBC.



Представитель МВД Германии подчеркнул, что впервые высылают людей, которые родились в семьях мигрантов на территории ФРГ. Им запрещен и обратный въезд в страну.



Мужчин арестовали в начале февраля в городе Геттингене в центральной Германии. Родители одного из них - мигранты из Нигерии, другого - из Алжира. Мужчины в возрасте 22 и 27 года.



После ареста полиция сообщила, что во время обысков у одного из подозреваемых нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг ИГ.



Формальных обвинений против них так и не выдвинули.



В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

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