Из Германии впервые депортируют уроженцев страны
Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает BBC.
Представитель МВД Германии подчеркнул, что впервые высылают людей, которые родились в семьях мигрантов на территории ФРГ. Им запрещен и обратный въезд в страну.
Мужчин арестовали в начале февраля в городе Геттингене в центральной Германии. Родители одного из них - мигранты из Нигерии, другого - из Алжира. Мужчины в возрасте 22 и 27 года.
После ареста полиция сообщила, что во время обысков у одного из подозреваемых нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг ИГ.
Формальных обвинений против них так и не выдвинули.
В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.
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