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Из Германии впервые депортируют уроженцев страны

22.03.2017 06:44
Двух мужчин, которые родились в семьях мигрантов на территории Германии, депортируют с запретом обратного въезда
Из Германии впервые депортируют уроженцев страны
Фото: EPA

Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает BBC.

Представитель МВД Германии подчеркнул, что впервые высылают людей, которые родились в семьях мигрантов на территории ФРГ. Им запрещен и обратный въезд в страну.

Мужчин арестовали в начале февраля в городе Геттингене в центральной Германии. Родители одного из них - мигранты из Нигерии, другого - из Алжира. Мужчины в возрасте 22 и 27 года. 

После ареста полиция сообщила, что во время обысков у одного из подозреваемых нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг ИГ.

Формальных обвинений против них так и не выдвинули. 

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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