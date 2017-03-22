Трамп едет на саммит НАТО в ходе первого зарубежного визита
Взамен госсекретаря США Рекса Тиллерсона саммит Североатлантического альянса, который состоится 25 мая в Брюсселе, посетит американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Поездка Трампа в столицу Евросоюза, как предполагается, связана с тем, что многие страны-члены НАТО, по его мнению, недостаточно финансируют оборону блока. Ранее президент США потребовал от европейских союзников увеличить оборонные расходы.
Также американский лидер намерен обсудить с руководством НАТО возможность создания ситуативного альянса с путинской Россией для совместного уничтожения террористической сети Исламское государство.
"Президент... подтвердит твердую приверженность НАТО и обсудит имеющие важное значение для блока вопросы, в частности совместное разделение ответственности и роль НАТО в противостоянии терроризма", - говорится в заявлении Белого дома.
12 апреля Трамп встретится в Белом доме с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Ранее Тиллерсона раскритиковали за решение проигнорировать апрельское совещание глав МИД стран НАТО в Брюсселе в пользу визита в РФ позднее в том же месяце. По данным СМИ, в НАТО предложили Тиллерсону несколько альтернативных дат, однако он отклонил их.
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