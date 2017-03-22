В ЕС призвали власти Македонии срочно сформировать правительство

В противном случае Македония рискует потерять возможность на вступление в Евросоюз, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после встречи с лидерами парламентских партий в Скопье призвал президента Македонии Гёрге Иванова признать результаты выборов и срочно назначить правительство. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По словам Хана, в противном случае Македония рискует потерять возможность вступить в ЕС. Поэтому еврокомиссар призвал президента уважать итоги недавних выборов и признать парламентское большинство. Отказ Иванова сформировать правительство после успеха на выборах оппозиционного Социал-демократического союза Македонии вызвал конституционный кризис.

Иванов демонстративно отказался от встречи с Ханом, объяснив это отсутствием времени из-за проходящего визита в Венгрию.

Внеочередные парламентские выборы в Македонии прошли в декабре 2016 года. Наибольшее число мест получила национал-консервативная партия бывшего премьер-министра Николы Груевского - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), с которой тесно связан президент Иванов. Найти партнера для создания правительства консерваторам не удалось.

21 марта в Скопье прошла демонстрация против формирования правительственной коалиции социал-демократов и партии албанского меньшинства, в которой приняли участие как минимум 50 тысяч человек. Одним из поводов для протестов стало обещание лидера социал-демократов Зорана Заева сделать албанский вторым государственным языком.

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