Германия резко сократила поставки оружия в Турцию - СМИ

Правительство ФРГ опасается, что немецкое оружие может быть использовано режимом Эрдогана "в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта"

Правительство Германии с ноября 2016 года отклонило 11 заявок на экспорт вооружения в Турцию - на три больше, чем в течение пяти лет (с 2010 по 2015 года). Об этом говорится в ответе Министерства экономики ФРГ на запрос депутата Бундестага Яна ван Акена, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.



Речь идет о поставках стрелкового оружия, боеприпасов и деталей для производства определенных видов вооружений. При этом, согласно принятым официальным Берлином принципам оружейного экспорта, Германия может ограничить поставки товаров военного назначения в страны НАТО "по особым политическим причинам в случае, если такое ограничение является оправданным".



Как отмечают в немецком Минэкономики, "соблюдение прав человека имеет особое значение при принятии решений об экспорте вооружений". После июльской попытки военного переворота в Турции и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении политических оппонентов правительство ФРГ одобряет проведение соответствующих сделок с турецкой стороной только "после проверки в отношении внешней политики и политики безопасности".

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В частности, в Берлине опасаются, что немецкое оружие может быть использовано режимом Эрдогана "в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта".

20 марта 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что возвращение смертной казни в Турции будет равнозначно окончательному прекращению переговоров о вступлении страны в Евросоюз.



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