USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп поддержал финансирование марсианской программы NASA

22.03.2017 10:18
Подписанный президентом США закон позволит управлению получить средства для космических программ, в том числе на изучение Марса
Трамп поддержал финансирование марсианской программы NASA
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет аэрокосмическому управлению NASA получить дополнительное финансирование на исследование Марса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Трамп подписал законопроект во вторник в Овальном кабинете, окруженный астронавтами и спонсорами закона, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио и сенатора-астронавта от Флориды Билла Нельсона.

Закон S. 442 разрешает ассигнования для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2017 финансовом году; предусматривает усовершенствование программы Международной космической станции; разрешает медицинский мониторинг и лечение бывших космонавтов; уполномочивает программу космических технологий и уполномочивает стороннюю компенсацию за некоторые опасные коммерческие космические услуги.

Новый закон также предусматривает выделение $19,5 млрд на финансирование космических агентств на 2017 финансовый год, который начался 1 октября 2016 года. Трамп недавно направил Конгрессу бюджетное предложение, которое позволяет выделить космическому агентству NASA в следующем году $19,1 млрлд.

Эта мера вносит поправки в действующий закон, чтобы вести дополнительные исследования по освоению Марса в качестве одной из приоритетных целей в деятельности NASA. Законопроект также позволяет NASA получить средства для программ полета человека в космос и на другие направления космонавтики, в том числе на исследование Марса.

Читайте также: Ученые NASA хотят выращивать еду на Марсе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 