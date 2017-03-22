Трамп поддержал финансирование марсианской программы NASA

Подписанный президентом США закон позволит управлению получить средства для космических программ, в том числе на изучение Марса

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет аэрокосмическому управлению NASA получить дополнительное финансирование на исследование Марса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Трамп подписал законопроект во вторник в Овальном кабинете, окруженный астронавтами и спонсорами закона, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио и сенатора-астронавта от Флориды Билла Нельсона.

Закон S. 442 разрешает ассигнования для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2017 финансовом году; предусматривает усовершенствование программы Международной космической станции; разрешает медицинский мониторинг и лечение бывших космонавтов; уполномочивает программу космических технологий и уполномочивает стороннюю компенсацию за некоторые опасные коммерческие космические услуги.

Новый закон также предусматривает выделение $19,5 млрд на финансирование космических агентств на 2017 финансовый год, который начался 1 октября 2016 года. Трамп недавно направил Конгрессу бюджетное предложение, которое позволяет выделить космическому агентству NASA в следующем году $19,1 млрлд.

Эта мера вносит поправки в действующий закон, чтобы вести дополнительные исследования по освоению Марса в качестве одной из приоритетных целей в деятельности NASA. Законопроект также позволяет NASA получить средства для программ полета человека в космос и на другие направления космонавтики, в том числе на исследование Марса.

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