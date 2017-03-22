Посол КНДР: Угрозами нас не запугать, ядерная программа ускорится

Любые попытки США расширить санкции против КНДР за развитие ракетно-ядерной программы, включая угрозы отключить страну от системы SWIFT, приведут лишь к ускорению процесса разработки ядерного оружия и средств его доставки на большие расстояния. Об этом в интервью агентству Reuters заявил представитель режима Ким Чен Ына.

"Это включает также разработку межконтинентальной баллистической работы и способности КНДР к нанесению превентивного удара", - заявил заместитель посла КНДР в ООН Чхве Мён Нам.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне сообщили, что США готовят новый пакет санкций против изоляционистского северокорейского режима.

"Думаю, это все проистекает из визита госсекретаря США в Японию, Южную Корею и Китай... Мы, конечно, не боимся ничего такого. Даже отрезание нас от международной системы транзакций, от глобальной финансовой системы... не напугает нас и ничего не поменяет", - заверил дипломат.

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При этом представитель КНДР назвал такие меры Запада "отвратительными и бесчеловечными", добавив, что Северная Корея и так находится под санкциями "полвека". Пхеньян, по словам дипломата, намерен организовать некий форум, на котором исследует "легальность и легитимность санкционного режима".

"Перед лицом таких огромных войск, которые замешаны в совместных военных учениях, у нас нет иного выбора, кроме как ускорить нашу ядерную и ракетную программы", - подытожил Чхве Мён Нам.

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В 2016 году в КНДР произвели восемь испытательных запусков баллистических ракет средней дальности, из которых семь были неудачными. В феврале 2017-го Северная Корея успешно протестировала ракету нового типа Pukguksong-2, а в начале марта запустила в сторону моря еще четыре баллистические ракеты. 21 марта был произведен еще один неудачный пуск.

16 марта 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий "очевидна необходимость нового подхода", чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Пхеньяна.

Санкции ООН за ядерную программу и программу создания баллистических ракет применяются к Северной Корее уже 12-й год.

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