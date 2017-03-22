Турция передала прокурору США очередное досье на Гюлена

Главf МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара все еще надеется на экстрадицию из США проповедника Фетхуллаха Гюлена

Турция передала Соединенным Штатам новое досье на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, досье передано Генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу.

В Турции считают, что отказ США от экстрадиции Гюлена и поддержка PYD, которую Анкара считает сирийским ответвлением PKK, "отрицательно влияют на отношения Анкары и Вашингтона", так как Турция "особо чувствительна в этих вопросах" и надеется на уступки.

Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, в ходе которых вновь обсуждался вопрос поддержки США бойцов PYD.

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15 июля 2016 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке переворота в стране со стороны части военных. Утром 16 июля власти заявили о подавлении усилий путчистов.

Позднее турецкие власти призвали США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем. Но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

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