USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Турция передала прокурору США очередное досье на Гюлена

22.03.2017 11:29
Главf МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара все еще надеется на экстрадицию из США проповедника Фетхуллаха Гюлена
Турция передала прокурору США очередное досье на Гюлена
Фото: EPA

Турция передала Соединенным Штатам новое досье на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, досье передано Генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу.

В Турции считают, что отказ США от экстрадиции Гюлена и поддержка PYD, которую Анкара считает сирийским ответвлением PKK, "отрицательно влияют на отношения Анкары и Вашингтона", так как Турция "особо чувствительна в этих вопросах" и надеется на уступки.

Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, в ходе которых вновь обсуждался вопрос поддержки США бойцов PYD.

Читайте также: Турция ожидает от Трампа ареста и выдачи Гюлена

15 июля 2016 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке переворота в стране со стороны части военных. Утром 16 июля власти заявили о подавлении усилий путчистов.

Позднее турецкие власти призвали США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем. Но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 