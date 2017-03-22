Турция передала прокурору США очередное досье на Гюлена
Турция передала Соединенным Штатам новое досье на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
По его словам, досье передано Генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу.
В Турции считают, что отказ США от экстрадиции Гюлена и поддержка PYD, которую Анкара считает сирийским ответвлением PKK, "отрицательно влияют на отношения Анкары и Вашингтона", так как Турция "особо чувствительна в этих вопросах" и надеется на уступки.
Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, в ходе которых вновь обсуждался вопрос поддержки США бойцов PYD.
Читайте также: Турция ожидает от Трампа ареста и выдачи Гюлена
15 июля 2016 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке переворота в стране со стороны части военных. Утром 16 июля власти заявили о подавлении усилий путчистов.
Позднее турецкие власти призвали США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем. Но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:47
-
11:26
-
10:00
-
10:52
-
10:16