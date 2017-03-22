От авиаудара в сирийской провинции Ракка погибли более 30 человек

Авиация нанесла удар по школе, в которой проживали около 40 семей беженцев из других регионов Сирии

По меньшей мере 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара по школе, где проживали около 40 семей беженцев. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правозащитники заявили, что авиаудар нанесли силы Международной коалиции во главе с США.

В Центре сообщают, что количество жертв может быть большим: пока удалось задокументировать смерть только 33-х, все они гражданские лица. Сколько среди них женщин и детей пока неизвестно.

3 февраля 2017 года сообщалось, что город Ракка, находящийся под контролем террористической организации Исламское государство оказался отрезанным от водоснабжения.

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