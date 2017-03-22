Штайнмайер: Эрдоган разрушает все, что создавалось десятилетиями

Президент ФРГ считает, что турецкий лидер рискует нанести ущерб связям со своими партнерами

Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего первого выступления в качестве президента обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану с предупреждением о том, что он рискует уничтожить все, чего Турция достигла за последние годы, а также нанести ущерб связям со своими партнерами. Об этом сообщает Reuters.

"То, как мы смотрим (на Турцию), характеризуется беспокойством, что все, что было накоплено за годы и десятилетия, рушится", - сказал Штайнмайер.

"Президент Эрдоган, вы ставите под угрозу все, что было создано", - сказал он, добавив, что приветствует "заслуживающие доверия признаки" исправления ситуации.

Также Штайнмайер призвал Эрдогана прекратить сравнения европейских политиков с нацистами.

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Он также обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Эрдоган заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

Вчера президент Турции на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе.

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