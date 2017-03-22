Под Мосулом обнаружили очередное массовое захоронение жертв ИГ

Правозащитники предполагают, что найденная братская могила может быть самой большой из десятков обнаруженых между Ираком и Сирией

Возле иракского города Мосул было найдено массовое захоронение жертв террористов Исламского государства. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Несколько свидетелей сообщили HRW, что тела убитых, в том числе тела членов иракских сил безопасности, были брошены в естественную воронку на участке, известном как Хафса, примерно в восьми километрах к югу от западного Мосула.

Найденное место может быть самой большой братской могилой, найденной между Ираком и Сирией, сообщают правозащитники.

Террористы Исламского государства устраивали неподалеку от Мосула массовые казни. По словам свидетелей казней, число жертв исчисляется тысячами, однако точное их количество пока трудно подсчитать.

Свидетели также утверждают, что при отступлении место захоронения было заминировано джихадистами.

В HRW отметили необходимость обозначить и оградить место захоронения до тех пор, пока саперы не смогут очистить участок, после чего можно будет приступить к эксгумации человеческих останков по международным стандартам. "Власти должны превратить место в мемориал и поддержать семьи жертв", - говорится в сообщении правозащитников.

7 ноября 2016 года иракские военные, вошедшие в город Мосул, чтобы отбить его у экстремистов, обнаружили в одном из пригородов массовое захоронение, содержащее около сотни обезглавленных тел.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.